No alla sovranità europea di Mattarella | Salvini difende la Repubblica e fa impazzire la sinistra

(Di domenica 2 giugno 2024) "È il 2 Giugno, è la Festa dellaItaliana. Oggi si consacra ladella nostra Nazione. Se il Presidente pensa davvero che lasia dell'Unioneinvece dell'Italia, per coerenza dovrebbe dimettersi, perché la sua funzione non avrebbe più senso". Un tweet, quello di Claudio Borghi, che ha scatenato la polemica delle opposizioni. E anche Matteonon ci è andato giù morbido: "Il 2 giugno è la festa della, non della, abbiamo un presidente dellaperché c'è la, io penso all'Europa come stati sovrani che si mettono insieme, ma lanazionale è fondamentale. Non mi arrenderò mai a un super Stato europeo dove comandano quelli che hanno i soldi". Il leader leghista ci ha però tenuto a precisare che da parte sua non c'è nessuna richiesta di dimissioni.