L’ultimo abbraccio nel fiume I fidanzati e la studentessa Gli amici travolti non si trovano

(Di domenica 2 giugno 2024) "I ragazzi sono entrati in ‘spiaggia’ senza acqua e col sole e in pochi minuti sono rimasti sorpresi dalle acque". Michele De Sabata, sindaco di Premariacco, è costretto anche a smontare "le stupidaggini". "Se ne leggono tante – scrive su Facebook –: se avessero conosciuto ile il posto sarebbero scappati. Purtroppo hanno perso l’attimo e alcuni secondi dopo l’acqua ha preso velocità, tanta da non permettere di poter trovare il contatto né ai due volontari né a Cristian, che si è tuffato ed è subito tornato indietro dalle ragazze, né al pompiere che in un ultimo disperato tentativo si è tuffato". Solo la gente del posto conosce le bizze del Natisone,anarchico che nasce dal versante sud del Montemaggiore, scorre per un tratto in Slovenia e poi si getta nel Torre, tributario dell’Isonzo.