Gli elettori del Pd non sanno scrivere Schlein | l' idea dei dirigenti dem che copiano la Meloni | Vota Elly

(Di domenica 2 giugno 2024) Son dilemmi semantici. Ok, dove finisce la logica inizia la propaganda elettorale, ma fateci capire. Com'è che se sui manifesti elettorali europei di FdI «scrivi Giorgia», è una «furberia elettorale», e «concentra il voto sulla personalità della presidente», e «i costituzionalisti storcono il naso”, e s'avverte “vibrato sdegno» (cfr. Il manifesto); mentre se, sui cartelloni del Pd, compare «scrivi», be', non è una scopiazzatura ma diventa tutto una «legittima esigenza di sintesi, perché il segretario si chiama Elena Ethel», e pure i costituzionalisti non hanno problemi? Mah. Non capiamo. Tanto più che alla suddetta «legittima esigenza di sintesi» nel Pd si aggiunge una spiegazione spiazzante da parte del presidente del Pd siciliano Antonio Ferrante rilasciata a Repubblica.