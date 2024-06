Altra vettura a fuoco a Montegranaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Ancora un’incendiata in piena notte, a. Stavolta, ad andare aè stato un furgone (tipo Fiorino) di un idraulico, con dentro l’attrezzatura del mestiere e, secondo le primissime ipotesi, non è escluso che le fiamme abbiano avuto un’origine dolosa. Il fatto è avvenuto alle 2,30 della notte scorsa, in via Carlo Alberto (non una strada centrale) e ne ha fatto le spese il furgone utilizzato per lavoro dal proprietario che, come al solito, lo aveva parcheggiato sotto casa. Una volta accortisi di quanto stava accadendo, i residenti hanno immediatamente allertato i vigili deldi Fermo che sono giunti sul posto e, con loro, è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri. Fortunatamente, nelle vicinanze del mezzo non c’erano altre auto parcheggiate.