Vespa velutina l’invasione in Italia | i nidi in 5 regioni ecco dove La regina che ha conquistato l’Europa

(Di sabato 1 giugno 2024) Roma, 1 giugno 2024 - Pensate: una soladi“è stata capace di dare origine a una intera colonia”. Sì, è proprio così: il calabrone dalle zampe gialle è arrivato in Francia nel vasellame per bonsai “e da quell’unicasi è sviluppata una popolazione che poi ha invaso Liguria, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto”, saltando miracolosamente la Lombardia. “Che per ora sembrerebbe indenne”. Li’ inon sono stati ancora avvistati., la potenza delle regine Laura Bortolotti di CREA-AA, coordinatrice del programma Stop- ora allargato allaorientalis che flagella il Sude allacrabro - svela una storia che pare incredibile e racconta la straordinaria capacità di adattamento di questo insetto alieno, killer delle api e croce degli apicoltori.