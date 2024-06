Varese la biblioteca guarda ai giovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Un anno di attività, fino a luglio 2025, dedicate aidai 18 ai 34 anni. Si intitola “Biblio Hub“ il progetto al via presso lacivica di. L’iniziativa è promossa dal Comune insieme alle realtà che fanno parte del Patto locale per la lettura. Obiettivo dare la possibilità a Gen z e Millennials di acquisire nuove competenze personali e vivere momenti aggregativi. "Ladiviene sempre più un luogo di partecipazione e crescita dedicato ai– spiega l’assessore alla cultura Enzo Laforgia (nella foto, a sinistra) – attraverso un progetto di rete che consolida la volontà di offrire nuove opportunità di coesione sociale e scambio culturale a partire dal libro e dalla lettura, anche in continuità con quello che diventerà il nuovo polo culturale della città".