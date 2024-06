Tredicenne caduto in moto Paura e fratture

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Sta meglio il ragazzo di 13 anni che mercoledì è rimasto vittima di un brutto incidente nel circuito dicross del Tasso, nel comune di Terranuova. Le ferite riportate sono considerevoli: frattura della clavicola, contusioni alla scapola, naso rotto, un trauma facciale e un trauma cranico. La situazione resta comunque sotto controllo ed è molto probabile che nei prossimi giorni il giovane venga dimesso dall’ospedale pediatrico Meyer in cui è ricoverato. Fortunatamente, dunque, soltanto un fortissimo spavento per il teenager umbro che si trovava sulla pista per allenarsi e testare le proprie capacità di guida sulla. Il 13enne erarovinosamente perché arrivato corto in un salto. La ruota anteriore del suo bolide è atterrata sul terreno troppo velocemente, causando così il ribaltamento del guidatore che ha battuto la faccia nell’urto.