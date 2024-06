Streghe e viaggiatori sotto alla Tenda Tolkien

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Marcia spedita l’organizzazione di Montelago Celtic Festival, quest’anno per la prima volta con un’edizione di quattro giorni: dal 31 luglio al 3 agosto, a Taverne di Serravalle. E intanto sono già noti i nomi dei protagonisti della, lo spazio dedicato a libri e conferenze che ogni anno richiama centinaia di appassionati all’universo fantasy. Un’ora ad appuntamento, da giovedì a sabato, con ben 30 ospiti a confrontarsi sul tema degli "Incroci". Giovedì primo agosto arriverà Andrea Donaera a guidare il pubblico da Gandalf a Tyler Durden. Poi Francesca Matteoni che, con Loredana Lipperini e Lucia Tancredi, affronterà il significato delledi ieri e di oggi. Anche incontri musicali in programma, con Arthuan Rebis e Michele Sangineto, storico liutaio che ha esposto i suoi strumenti al Royal College of Music di Londra e al Louvre di Parigi.