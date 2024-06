Sagre a Bologna e dintorni | tutti gli eventi di giugno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024), 30 maggio 2024 – Le scuole sono finite e le vacanze sono sempre più vicine.è ormai arrivato e con esso tantiper riempire le giornate e i fine settimana insieme con i propri cari. Lesono un modo per scoprire sapori nuovi, ma anche per riavvicinarci alla tradizionalità bolognese. Ecco una selezione delle migliori feste di paese a, per un mese all’insegna del buongusto. Festa delle Spighe (San Giovanni in Persiceto) Feste da Medioevo (Monteveglio) Ponte Albano c'è (Sasso Marconi) Festa della Birra (San Giorgio di Piano) Palio del Torrione (Mordano) Festa delle Spighe (San Giovanni in Persiceto) Evento promosso dall'associazione sportiva 'Tre borgate' e il centro ricreativo e culturale 'Amarcord' di Castelletto, la Festa delle Spighe è un tradizionale festival del paese che si terrà dal 30 maggio fino al 3con musica dal vivo, stand gastronomici ed esibizioni speciali dei club sportivi di San Giovanni in Persiceto.