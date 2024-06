Prima Categoria Christian Ceccacci è il nuovo allenatore dello Staffolo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 1 giugno 2024) Classe 1974, ha allenato Osimana e Candia Baraccola Aspio, con l’11° posto nel girone D di Seconda2023-2024, 1° giugno 2024 – Per il dopo-Pasquiniriparte da. Il classe 1974, ex Osimana, nella stagione 2023-2024 ha allenato il Candia Baraccola Aspio in Seconda. Ha allenato i senzatesta in Promozione, come vice nel 2015-2016 e come capo-in corsa ad aprile 2016 e novembre 2017. Al Candia Baraccola Aspio, invece, è arrivato nel 2021-2022,come tecnico del settore giovanile, poi comedellasquadra nelle ultime due annate 2022-2023 e 2023-2024 in Seconda. La squadra quest’anno è arrivata undicesima nel girone D con 32 punti, con il settimo miglior attacco con 47 reti segnate.