Non solo Marina Berlusconi | ecco chi sono i nuovi 25 Cavalieri c' è una sorpresa

(Di sabato 1 giugno 2024) Tra i 25 neofigurano anche la discografica Caterina Caselli, la produttrice cinematografica Raffaella Leone e la stilista Chiara Boni. Caselli è una signora che oggi vanta 78 primavere e un'energia positiva, grazie anche al suo lavoro nell'ambito della musica e come scopritrice di talenti. Soprannominata “Casco d'oro” negli anni '60, è nota al grande pubblico soprattutto per hit come Nessuno mi può giudicare e Insieme a te non ci sto più. Tra gli artisti da lei lanciati cinomi del calibro di Andrea Bocelli, Elisa, MalikaAyane e Giuni Russo. È amministratrice delegata di Sugar Music, etichetta discografica e casa editrice musicale italiana da lei fondata nel 1989. Chiara Boni, 75 anni, è fondatrice e presidente di Chiara Boni & Sons, azienda nata nel '71 nella sua Firenze come boutique per la commercializzazione della collezione “You Tarzan, me Jane”, da lei disegnata e firmata, è tra i principali marchi italiani di alta moda.