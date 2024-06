Nations League di Volley Femminile l’Italia è sconfitta dal Brasile per 2-3

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 1 giugno 2024) Macao, 1 giugno 2024 –ditrova ilsulla sua strada, nella seconda parte della, e si arrende per 2-3 (24-26, 27-25, 25-18, 19-25, 10-15) alle avversarie. E’ stata una partita molto combattuta. Larimediata costa al– 3,68 punti, nella Classifica del Ranking Mondiale, verso la strada per la qualificazione olimpica per Parigi 2024. Foto feder.it ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. .