Napoli più juventino di sempre provocazione da Torino | avete visto?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 1 giugno 2024) “Sarà ilpiùdi”: ladirettamente dache punge Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri vanno alla ricerca del rilancio dopo il decimo posto che ha rispecchiato in pieno l’andamento della squadra affidata inizialmente a Rudi Garcìa e poi prima a Walter Mazzarri e per finire a Francesco Calzona. Probabilmente agli azzurri è mancata quel pizzico di cattiveria e di mentalità che avrebbe risollevato, almeno in parte, la stagione del. Il2024/25 sarà molto diverso da quellonell’ultima stagione. Allenatore nuovo, dirigenza migliorata e principi di gioco che rispecchiano un altro modo di essere più che di fare. Un articolo di “Tuttosport” ha ricalcato proprio questa rivoluzione interna che avrà delle conseguenze sul carattere del nuovotargato Antonio Conte.