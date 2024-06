Mattarella | Il 2 giugno rafforzi l’orgoglio della partecipazione prerogativa di ciascun cittadino

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 1 giugno 2024) “La ricorrenza del 2la consapevolezza edi”. È l’auspicio espresso dal presidenteRepubblica, Sergio, nel messaggio inviato ai Prefetti in vistaFestaRepubblica, affinché “se ne facciano interpreti nelle iniziative promosse a livello locale”.sul 2: “Fare memoria degli avvenimenti fondativi è dovere civico e preziosa opportunità” “Fare memoria del lascito ideale di quegli avvenimenti fondativi è dovere civico e preziosa opportunità per riflettere insieme sulle ragioni che animano la vitanostra collettività, inserita oggi nella più ampia comunità dell’Unione Europea cui abbiamo deciso di dar vita con gli altri popoli liberi del continente e di cui consacreremo, tra pochi giorni, con l’elezione del Parlamento Europeo, la sovranità”, sono state le parole del capo dello Stato, che ha sottolineato come “nel 1946 la scelta del popolo italiano per la Repubblica scrisse una pagina decisiva di democrazia e pose le basi per un rinnovato patto sociale, che avrebbe trovato compiuta articolazione nella Carta costituzionale”.