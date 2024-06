Maracanà Mimmo La presentazione del libro al Curi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) PERUGIA – Cinque mesi dopo la sua morte, avvenuta il primo gennaio, sotto la sua Curva Nord, sarà presentato ilche lo racconta, "". Il luogo scelto è doveha vissuto per quasi mezzo secolo, sui gradoni della Nord a lanciare cori, da capo dei tifosi della Nord. Perché l’immagine di Domenico Pucciarini non è certo sbiadita, vive sempre nei cuori di chi gli ha voluto bene. Uno dei fondatori dello storico gruppo della Nord, l’Armata Rossa,ha dedicato la sua vita ai colori biancorossi, cercando sempre di unire invece di dividere, rispettato nella sua curva e non solo, era riconosciuto anche a livello nazionale come punto di riferimento del movimento ultras. Ilsarà presentato oggi alle 18 sotto la Curva Nord dello Stadio, curato da Pier Luigi Brunori e dedicato alla vita e alla passione per il Perugia Calcio di Domenico “” Pucciarini.