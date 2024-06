Lesmo e le elezioni a sorpresa Tre candidati per l’eredità del sindaco dimissionario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Stesso scenario due anni dopo il voto per le comunali 2022, al’8 e 9 giugno il centrodestra torna alle urne diviso, tre iin lizza per la poltrona più importante del Municipio: Sara Dossola, Laura Confalonieri e Marco Desiderati. C’è l’erede di Francesco Montorio, il primo cittadino che a febbraio ha rassegnato le dimissioni ariaprendo i giochi nel borgo. A raccogliere il testimone e a guidare la lista “Amica“, il centrosinistra, Dossola, ex assessore ai servizi sociali, 48 anni, psicologa e imprenditrice. In caso di vittoria porterà avanti il progetto "della biblioteca nel vecchio Comune e non all’ex asilo Ratti in sinergia con la nuova piazza" e anche il "restyling delle palestra in via Donna Rosa per ospitare appuntamenti agonistici, c’è già un piano in itinere", mentre nella villa confiscata alla mafia in via 25 aprile "oltre al Centro anziani arriveranno appartamenti protetti per gli over".