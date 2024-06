Giancane al via da Buggiano l’Hot Summer Tour con un concerto a ingresso libero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Pistoia, 1 giugno 2024 - Ha prestato i propri brani alle due serie animate di Zerocalcare, “Strappati lungo i bordi” e “Questo mondo non mi renderà cattivo”. Ha festeggiato i primi dieci anni di carriera con la ristampa dell’ep d’esordio, “Carne”. Per il cantautore capitolino, adesso, è tempo di calcare i palchi estivi:prende il via domenica 2 giugno al Parco Ox Centro Giovani di, in provincia di Pistoia, ultima serata di Sgranar per colli & Bella Vista Social Fest. Ilè ae ad aprire la serata è Giovane Giovane, cantautore livornese d’anagrafe e romano d’adozione. Sgranar per colli è anche, soprattutto, sapori, natura, sport e stare insieme. Il week end di Sgranar per Colli parte sabato primo giugno con l’evento yoga.