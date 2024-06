Generali al Salone Nautico di Venezia focus sui cambiamenti climatici

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 1 giugno 2024)(ITALPRESS) –conferma la sua partnership con ildi, imperdibile vetrina per chi ama il mare e tutto ciò che lo circonda, e fucina di occasioni per riflettere suiin atto che impongono delle scelte lungimiranti. E’ per questo che il Gruppo, storicamente legato al mare e alla laguna, ha organizzato una tavola rotonda dal titolo “Nautica,ed ecosistemi fragili: nuove sfide, innovazione e protezione degli imprenditori”, condotta da Angelo Mellone, Direttore Day Time Rai. “La nostra ambizione è essere partner di vita delle persone e delle famiglie – ha ricordato Arianna Nardi, responsabile MarketingItalia e Cattolica -. Ed è quanto mai oggi urgente essere al fianco delle imprese.