Chiara Ferragni e Fedez di nuovo insieme? Il gossip bomba che ha fatto scatenare i social FOTO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 1 giugno 2024) Personaggi tv. Nel bene o nel male,non hanno mai smesso di far parlare di sé. Dopo l’esplosione del “caso Balocco” e la seguente separazione dei “Ferragnez”, sembra proprio cheabbia deciso di lasciarsi alla spalle la storia con la nota influencer. Eppure, nelle ultime ore, i fan più attenti hanno notato un dettaglio che sembrerebbe suggerire un ritorno della coppia. Leggi anche: Eleonora Daniele, l’annuncio commosso a “Storie italiane” Leggi anche: “Uomini e Donne”, il malessere di Brando dopo aver scelto Raffaelladi? Il dettaglio che non sfugge ai fancontinuano ad essere al centro dei. La loro separazione hamolto discutere, così come i recenti atteggiamenti del rapper.