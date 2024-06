Calciomercato Milan Jakub Kiwior è la priorità di Moncada | ecco la prossima mossa

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 1 giugno 2024), l’ex Speziaè ladi: il difensore dell’Arsenal piace parecchio,ladei rossoneri Sono chiare ledelin chiave mercato. In estate la dirigenza rossonera si concentrerà sull’individuare i profili giusti da piazzare per ogni reparto. Geoffreyè ben consapevole che saranno necessari degli accorgimenti in attacco e a centrocampo. In difesa, poi, occorrerà agganciare un difensore di livello e un terzino destro. Per quanto riguarda il centrale difensivo, il, tra i tanti nomi seguiti in questi mesi, valuta con interesse il profilo dell’ex Spezia. Il difensore polacco dell’Arsenal è ritenuto un elemento molto interessante che potrebbe essere l’ideale per la difesa rossonera.