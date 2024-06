2 Giugno Mattarella a prefetti | garantire diritto a manifestare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 1 giugno 2024) Roma, 1 giu. (askanews) – “Isono chiamati nei territori provinciali a essere, ogni giorno, perno di unità e di coesione sociale, incarnando, nei delicati ambiti affidati, la missione di instancabili ‘operatori della Costituzione’, adoperandosi per il bene comune. È un’azione che, insieme alle altre Istituzioni e alle diverse espressioni della società civile, isvolgono nella ricerca dell’interesse generale e per rinvenire adeguate soluzioni ai problemi delle comunità, in una fase resa ancor più ardua dall’aspro contesto internazionale”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio, il quale, in occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica, ha inviato un messaggio aid’Italia “affinché – si legge in una nota – se ne facciano interpreti nelle iniziative promosse a livello locale”.