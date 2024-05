Raffaella Docimo candidata Fdi alle Europee | Il mio programma? Sanità per tutti e alt alla fuga dei cervelli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 30 maggio 2024) di Maridì Vicedomini: docente universitario, medico come da tradizione familiare, titolare di Odontoiatria Pediatrica e Direttore della Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica presso l’ Università degli Studi di Roma Tor Vergata, èprossime elezioniin “Fratelli d’Italia”, per la circoscrizione Sud della nostra penisola. Professoressa, come nasce la volontà di abbracciare questa mission politica?E’ nata per caso. Il 29 aprile scorso mi telefonò Arianna Meloni per invitarmi ad un colloquio nel quali mi espresse il desiderio di volermi candidare nelle liste “Fratelli d’Italia” per la competizione elettoraleal fine di farmi rappresentare quella parte della società civile forse meno presente , meno attiva all’interno del dibattito politico del partito; poche ore per dare una risposta, una notte di grande riflessione e la mattina dopo ho accettato la sua proposta.