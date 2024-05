L’Isola dei famosi ecco chi è il primo finalista | la dedico a chi ci segue

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 30 maggio 2024)dei, Edoardo Stoppa e Matilde Brandi i primi due aspirantichi è ildei, nel corso della nuova puntata i naufraghi si sfidano per una prima prova per eleggere ilcandidato alla finale. La prima prova viene vinta da Edoardo Stoppa. Per il naufrago Edoardo c’è una doppia vittoria. La conduttrice dichiara: “Sei ilaspirante”, “Ed è anche il leader” replica l’inviata Elenoire Casalegno. Il naufrago felice afferma: “Grazie a mio figlio che mi motivava”. “L’hai dedicata a lui questa prova” conclude la Casalegno. LEGGI ANCHE: Stefano De Martino e Belen pizzicati in dolce compagnia Le dichiarazioni del naufrago… La seconda prova per eleggere il secondo aspirante classificato invece viene vinta da Matilde Brandi: “Non ci credo”.