Il caso Ponzoni. Bancarotta in prescrizione

(Di giovedì 30 maggio 2024) A 15 anni dalle indagini tornano a processo perfraudolenta l’ex assessore regionale lombardo e coordinatore provinciale del Pdl in Brianza, Massimo(nella foto) e la ex moglie Anna Maria Cocozza. Ma con questi tempi della giustizia il colpo di spugna dellaappare all’orizzonte come l’unica sentenza.è stato condannato con sentenza definitiva nel 2018 a 5 anni e 10 mesi di reclusione per corruzione sull’urbanistica al Comune di Desio efraudolenta per il fallimento delle sue società immobiliari e dopo il carcere ha ottenuto l’affidamento ai lavori di pubblica utilità. Nel ricorso per Cassazione i giudici hanno dichiarato nullo il decreto di giudizio immediato e quindi la sentenza del Tribunale di Monza in merito rispettivamente al fallimento delle immobiliari Piermarini e Pellicano, rimandando gli atti alla Procura monzese.