Cattivo odore a bordo 8 uomini neri allontanati dall’aereo La denuncia all’American Airlines | Cacciati per il colore della pelle

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tre cittadini statunitensi hanno presentato unaper discriminazione razziale dichiarando di essere stati, il volo AA832 da Phoenix all’aeroporto JFK di New York del 5 gennaio scorso, insieme ad altri cinque. Non tutti si conoscevano, erano seduti anche in posti diversi. Unica cosa in comune: il. Per questo hanno presentato hannoto la più grande compagnia aerea del mondo, l’American. Secondo la loro ricostruzione, un assistente di volo si sarebbe lamentato di unpoco prima del decollo. I dipendenti, senza troppe spiegazioni, avrebbero quindi chiesto agli otto passeggeri di lasciare l’aereo. Inizialmente erano tutti «infastiditi e frustrati» per essere stati costretti a rimanere a terra, perché sarebbero tornati a casa in ritardo.