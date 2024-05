Vaticano parla Cacciari | dietro le parole di Bergoglio un messaggio alle lobby

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) «Il Papa ha voluto attaccare quelleche hanno cercato sempre di ostacolarlo». Così il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimogiustifica l'ultima uscita di Papa Francesco, che tanto ha fatto scalpore.Che idea si è fatto rispetto a quanto detto dal pontefice ai vescovi? Voleva davvero discriminare qualcuno? «Lo diceva in privata sede. Il suo non era certamente un discorso pubblico. Nonva di sicuro in piazza San Pietro di fronte a migliaia di fedeli. A porte chiuse può scappare una parola non politicamente corretta».Si tratta, comunque, di un'uscita poco felice? «Il Papa fatto una battuta infelice, con un linguaggio che certamente non è il suo. Su quest'aspetto, non ci sono dubbi». Qualcuno, però, subito ha pensato a una possibile chiusura verso alcuni fedeli.