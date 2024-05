Fonte : sbircialanotizia di 29 mag 2024

L'azzurro domina contro il francese Jannik Sinner al terzo turno del Roland Garros 2024. Il 22enne altoatesino, che centra il terzo successo in altrettanti confronti diretti con il 37enne transalpino, gestisce […]. L'azzurro, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, al secondo turno batte il francese Richard Gasquet per 6-4, 6-2, 6-4 in 2h15'.

Roland Garros Sinner al terzo turno | Gasquet battuto in 3 set