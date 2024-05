Roland Garros 2024 day 4 | pioggia Sinner in scioltezza spettacolo Swiatek-Osaka

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “Non può piovere per sempre” dicevano nel film ‘Il corvo’. Forse non avevano fatto i conti con il, un torneo iniziato da quattro giorni e caratterizzato da un meteo avverso in tutte e quattro le giornate. Situazione particolarmente drammatica in questo mercoledì, in cui si è giocato una mezz’oretta in mattinata prima che il gioco venisse cancellato su tutti i campi secondari. Fortunatamente sia lo Chatrier che il Lenglen hanno il tetto, dunque si sono potuto disputare nove match e nel complesso non ci si è affatto annoiati. La partita più bella – che per qualche motivo ignoto non è stata pianificata per la sessione serale – è stata quella tra Igae Naomi, uniche due tenniste in attività con 4 Slam in bacheca.