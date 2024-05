Troppa frociaggine Papa Francesco si scusa | Non volevo offendere e usare termini omofomi Nella Chiesa c’è spazio per tutti

(Di martedì 28 maggio 2024) “è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della CEI. Come ha avuto modo di affermare in più occasioni ‘c’èper, per! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c’èper. Così come siamo, tuttì. Ilnon ha mai intesoo esprimersi inomofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri”. Lo dichiara la sala stampa vaticana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. .

Non c'è posto per le donne nel diaconato secondo il pontefice che è però anche quello che ha portato figure femminili ai vertici più alti finora raggiunti nella chiesa : una dicotomia che ha radici profonde e vede ancora la donna, come moglie, madre e sorella vanityfair

