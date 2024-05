Ora il Pnrr entra nella Fase 2

(Di martedì 28 maggio 2024) Si è tenuta ieri mattina in Prefettura la riunione di insediamento della cabina di coordinamento istituita dall’art. 9 del decreto legge n 19 del 2024 con il compito di definire a livello provinciale un piano d’azione per l’efficace attuazione degli interventi previsti dal. Della cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto di Prato, Michela La Iacona, fanno parte il presidente della Provincia Simone Calamai, il sindaco di Prato Matteo Biffoni, rappresentanti della Regione Toscana e della Ragioneria Generale dello Stato; potranno poi essere chiamati ad intervenire anche esponenti di altre amministrazioni titolari di interventie degli enti locali di volta in volta interessati. La riunione si è svolta contestualmente ad analoghe riunioni di insediamento della Cabine di coordinamento istituite nell’intero territorio nazionale presso ciascuna Prefettura ed è stata coordinata con collegamento in videoconferenza dal presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e ilRaffaele Fitto.

