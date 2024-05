Esenzione IMU il ricovero del disabile fa cadere il beneficio?

(Di martedì 28 maggio 2024) I disabili possono richiedere e ottenere l’IMU prima casa soddisfacendo specifiche condizioni. Cosa accade in caso di? Non tutti i proprietari di un immobile devono pagare l’IMU. Sono esenti i possessori di un’abitazione non di lusso se prima abitazione e altri cittadini appartenenti a specifiche categorie. IMU e disabilità, quando c’è l’(Informazioneoggi.it)Entro il 17 giugno 2024 i proprietari di immobili devono pagare l’acconto IMU. Il saldo, invece, andrà corrisposto entro il 16 dicembre 2024. Pur rientrando tra i cittadini che devono pagare l’IMU è possibile evitare il versamento se si è, ad esempio, anziani non autosufficienti oppure disabili con necessità di cure e assistenza continua. Vale in caso diin casa di riposo ossia lasciando la casa di origine adibita ad abitazione principale per risiedere in una struttura in cui si avrà l’assistenza necessaria.

