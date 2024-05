Baccano – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 27 maggio 2024)Via delle Muratte, 23 – 00187Telefono: 06/69941166 Sito Internet: www..com Tipologia: tradizionale Prezzi: salumi e formaggi 10/40€, antipasti 14/28€, primi 15/26€, secondi 20/40€, dolci 10/14€ Chiusura: mai OFFERTA In una zona della città infestata da pessime trappole acchiappaturisti e in cui si potrebbe campare di rendita di posizione, va dato merito a questo locale polifunzionale di essere riuscito negli anni a mantenere una proposta di qualità, che si è progressivamente innalzata facendone negli ultimi tempi uno degli indirizzi più interessanti del centro storico. Oltre al pranzo e alla cena, l’offerta disi arricchisce, ad esempio dall’ora dell’aperitivo, di numerose specialità, in particolare di crudi e affumicati di pesce, ostriche e caviale.