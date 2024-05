Strana e sorprendente - cosa si nasconde dietro la sostituzione di Di Lorenzo a 5? dalla fine?

(Di domenica 26 maggio 2024) Il capitano del Napoli, Giovanni Diè stato sostituito a 5?del match contro il Lecce: spunta un’ipotesi sul web. La stagione del Napoli è finalmente giunta al termine. Gli azzurri hanno concluso nel peggiore dei modi un’annata disastrosa. I partenopei hanno infatti regalato al Maradona uno 0-0 contro il Lecce che ha costretto l’ormai ex squadra campione d’Italia a dire addio alle speranze di qualificazione alla prossima Conference League. Gli azzurri avevano bisogno della vittoria per sperare nella qualificazione, oltre che della mancata vittoria del Torino. I granata hanno perso contro l’Atalanta nel giorno della festa dei bergamaschi, ma i partenopei non hanno fatto, ancora una volta, il proprio lavoro. Nel corso del match i tifosi azzurri hanno quindi contestato la squadra.

