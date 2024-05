Papua Nuova Guinea - Onu teme 700 morti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 26 maggio 2024) 21.45 Si stima un bilancio drammatico di vittime per una massiccia frana che ha raso al suolo un villaggio in. Un funzionario Onu ha riferito che "ci sono circa 150 case sepolte e si stima che quai 700 persone siano morte". La frana, quasi certamente causata dalle forti piogge che hanno colpito la zona nelle ultime settimane, si è verificata la notte di venerdì e ha reso impraticabile gran parte dell'area ora accessibile solo via aerea.