Fuori i documenti | eredità Agnelli - John Elkann messo all' angolo dal giudice

(Di domenica 26 maggio 2024) Punto a favore di Margheritanella battaglia legale con i suoi figli sull'dell'Avvocato e della madre Marella Caracciolo.infatti, secondo quanto riporta il Fatto quotidiano, "dovrà sedersi davanti a uncivile di Torino e dire ciò che sa sulla veradi sua nonna Marell" ma anche "su tutte le società offshore e tutti i conti esteri intestati alla vedova dell'Avvocato, morta il 23 febbraio 2019"., Lapo e Ginevra, insieme con il notaio svizzero Urs von Grünigen (che ha redatto il testamento di Marella e l'inventario della successione) "dovranno produrre l'intera documentazione su 5 società delle Isole Vergini Britanniche". oltre a quella di "un lunghissimo elenco di conti bancari", da New York a Hong Kong. È la decisione delistruttore Giuseppina Aloj, "che segna un importante punto a favore di Margherita", un "primo assist, per le istanze di Margherita e del suo legale Dario Trevisan, che si affianca all'inchiesta penale aperta sempre a Torino dopo un loro esposto e che vede come indagati, per reati fiscali e truffa ai danni dello Stato, i fratelli, il notaio svizzero e il commercialista Gianluca Ferrero".