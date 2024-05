Attilio Acciaccaferri si candida col Pd | La mia area esclusa dalla politica

(Di domenica 26 maggio 2024) Unatura indipendente all’interno della lista strutturata dal Pd. La nota vicenda delle esclusioni avvenute nella coalizione di centrodestra ha portato allatura disull’altro fronte capitanato da Nardini. Sono stati i dem ad aprire le porte alla possibilità di rappresentare i cittadini centristi delle cento torri. "Ci sembrava giusto chiudere il cerchio e parlare dellatura di– commenta il segretario comunale Pd Angelo Procaccini –. Lui fa parte di un mondo che ha sempre detto la propria e al quale è stato impedito dirsi. Ma al quale era giusto dare questa possibilità nel pieno rispetto dei principi democratici che non devono mai mancare.rappresenta una classe generazionale che guarda al futuro, sempre nel rispetto delle diversità e delle idee di ciascuno. Crediamo che all’interno del panorama cittadino non fosse giusto far sparire delle realtà o delle persone.

