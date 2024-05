Grandine e allagamenti a Forlì | strade come fiumi di acqua e ghiaccio Video

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 – Una forte bomba d’è esplosa a. Laha velocemente imbiancato giardini, terrazze eanche a Predappio, mentre il nubifragio ha trasformato alcunein. L’intensità della pioggia caduta in poco tempo ha riaperto le ferite e il ricordo dell’alluvione, di cui è passato solo da qualche giorno il tragico anniversario. Una grossa perturbazione è in movimento su tutta l’Emilia Romagna e scrosci d’cadono in momenti diversi e in diverse zone della regione, ma dove arrivano trasformano repentinamente il panorama. Le celle temporalesche adornano i nostri cieli già da qualche settimana e ogni giorno colpiscono con violenza e all’improvviso. È un maggio turbolento. Per l’arrivo dell’estate alcuni attendono giugno: secondo le previsioni la bella stagione non è così lontana, ma ancora lo sembra ec. .