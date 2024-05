G7 di Stresa - pochi progressi sugli asset russ - tutto rimandato a giugno Naufraga la global tax

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024)al G7 disul delicato tema dell’utilizzo a sostegno deglii depositati in Europa, circa 190 miliardi di euro.Come noto, gli Usa spingono per una confisca, i paesi europei sono molto più prudenti per i rischi che ciò comporterebbe per la zona euro. Rispunta l’ipotesi della confisca mascherata: usare glia garanzia di titoli emessi dall’Ucraina per finanziare la ricostruzione. Molto probabilmente si tratterebbe solo di un modo per spostare in avanti le tempistiche del sequestro. Secondo le parole della Segretaria al Tesoro statunitense Janet Yellen l’ipotesi di un prestito garantito dai futuri ricavi derivanti daglii congelati è la “principale opzione” che sarà sul tavolo dei leader del G7 che asi incontreranno in Puglia. In questa versione si tratterebbe di una soluzione molto più limitata che interessa i ricavi (circa 3 miliardi l’anno) garantiti dagli interessi maturatidi Mosca.