Favino - tra i giurati idee diverse ma grande rispetto

(Di sabato 25 maggio 2024) Il rituale delle conferenze stampa delle giurie che concludono un festival non riserva ormai sorprese, soprattutto se la consegna del silenzio fa rispondere ipiù o meno come i giocatori di calcio: dichiarazioni di principio e nulla di personale. Merito del gigante Omar Sy (faceva sembrare piccolo anche Pierfrancesco) aver portato un po' di brio con una conclusione a sorpresa: al grido ''è dal primo giorno che lo voglio fare'' ha obbligato i suoi colleghi a girarsi spalle alla stampa, sedersi davanti al poster ufficiale del festival e guardare una palma sospesa nel cielo come i protagonisti di Rapsodia d'agosto, il film di Akira Kurosawa scelto per ispirare la magia dell'arte nel festival di quest'anno. Per il resto la parola d'ordine dell'edizione è stata: ''è apparso chiaro - come ha detto- che non sempre avevamo le stesse, ma è stato bello ascoltarci fino, magari, a cambiare ideaalla prima impressione''.

