Coppa del Mondo di Canottaggio - l’Italia conquista un oro e due bronzi nella prima giornata di finali

(Di sabato 25 maggio 2024) Lucerna, 25 maggio 2024 – Tre medaglie per, una d’oro e due di bronzo,di– riservate alle sole specialità non olimpiche e non paralimpiche – della seconda tappa didela Lucerna. Due di queste arrivano dalla finale del singolo PR2 maschile, dove l’oro se lo aggiudica Daniele Stefanoni, in testa fin dallapalata, davanti all’Irlanda, mentre il bronzo va all’altro azzurro in gara, il vicecampione mondiale della specialità in carica Gian Filippo Mirabile. Il secondo bronzo diloinvece Patrick Rocek, terzofinale del singolo Pesi Leggeri maschile dietro Hong Kong – che vince la sua, storica medaglia nelin campo internazionale – e Francia. Sulle acque del Rotsee, disputati anche gli ultimi turni di qualificazione per definire le griglie di partenza delledi domani. L’Italremo hato il lasciapassare per lecon il doppio Pesi Leggeri maschile di Gabriel Soares e Stefano Oppo e con il doppio Senior maschile di Matteo Sartori e Luca Rambaldi.