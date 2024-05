Andria - accusa | borsa rubata ed uso della carta bancomat di una donn - denunciato

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 25 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia locale di: La Polizia Locale diha individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria, l’autore resosi responsabile deli reati di furto e di ricettazione, avvenuti in due giornate differenti. È stata la denuncia di furtopropria, da parte di unaa a far scattare i controlli. I fatti risalgono al mese di aprile e maggio 2024. Le indagini, hanno portato all’identificazione ed al deferimento all’ Autorità Giudiziaria di un concittadino andriese di anni 40 circa. Nello specifico, in data 3 aprile u.s. l’uomo, in concomitanza con una manifestazione tenutasi presso il chiostro San Francesco, sito al Palazzo di città, approfittandomoltitudine delle persone presenti e confondendosi tra i partecipanti, si introduceva in un vano adibito per l’occasione a guardaroba, sottraendo unacontenente numerosi effetti personali.