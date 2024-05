Si reclutano medici di base per la Lomellina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Lacontinua ad avere un’importante carenza didi. Attualmente sono addirittura 31 gli ambiti che non possono contare sul numero fissato di professionisti. E si parla di circa la metà di tutta la provincia, che ne comprende 73. Di recente ci sono stati sei nuovi inserimenti ma hanno riguardato tutti la città di Pavia, il Pavese e l’Oltrepò. Tutte le destinazioni sono state indicate inalle preferenze espresse daidei quali nessuno interessato alla. Il mese prossimo si tenterà di colmare alcuni dei posti vacanti con bandi che saranno riservati agli iscritti di altre regioni e ache non hanno completato la formazione specifica. Un problema che si sta manifestando da tempo e che è destinato ad acuirsi in futuro con il pensionamento di molti professionisti che non saranno adeguatamente sostituiti. Un quadro che è stato sottolineato dal segretario nazionale Silvestro Scotti che, sulla scorta di un sondaggio Ipsos secondo il quale il 70% dei cittadini ha un elevato gradimento del proprio medico di famiglia ed il 77% lo considera il principale punto di riferimento in materia di salute, ha detto che "è una figura centrale che potrebbe scomparire nel breve tempo e non esistere più per milioni di cittadini.