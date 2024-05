Yellen - sovraccapacità Cina minaccia tutt - fronte sia unito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) "Questa settimana sarà un'occasione fondamentale per discutere di come gli squilibri macroeconomici e laindustriale dellapossano influenzare le nostre economie. Discuteremo anche le nostre risposte e gli approcci che stiamo adottando per sollevare queste preoccupazioni direttamente con la. È fondamentale che noi e il numero crescente di Paesi che hanno identificato questa preoccupazione presentiamo unchiaro e". Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa, Janet, in una conferenza stampa a Stresa alla vigilia del G7 Finanze. "Non si tratta di una questione bilaterale tra Stati Uniti e. L'eccesso di capacitàla redditività delle imprese dio il mondo, compresi i mercati emergenti", ha aggiunto. Guardando al conflitto russo-ucraino,ha quindi sottolineato che "per garantire la posizione dell'Ucraina nel medio-lungo termine è necessario sbloccare il valore degli asset sovrani russi immobilizzati.