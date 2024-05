Siu - il marito Jonathan Maldonato arrestato Le contraddizioni | Una caduta N - un suicidio Lei voleva divorziare

Influencer Siu ferita a Biella, fermato il marito: è in carcere - Iscritto nel registro degli indagati per tentato omicidio, la donna è ricoverata in prognosi riservata e in coma farmacologico Si trova in carcere a Biella Jonathan Maldonato il marito dell'influencer Soukaina El Basri, Siu, ricoverata in prognosi riservata in ospedale con una ferita al petto . L'uomo, che era stato iscritto nel registro degli indagati ...

