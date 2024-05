Siu - chi è l’influencer biellese in fin di vita

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nelle ultime settimane si è parlato molto del caso di Siu, influencer ora in fin dia causa di quello che, almeno inizialmente, sembrava un incidente avvenuto nella sua casa di Biella. Una versione che non ha convinto le autorità, che sono al lavoro per fare luce sulla dinamica e chiarire se si tratti davvero di un incidente o di qualcosa di più. Scopriamo chi è Siu. Chi è Siu Mamma, modella e influencer, nell’ultimo periodo Siu è purtroppo al centro della cronaca per via delle sue gravi condizioni di salute a seguito di quello che, secondo le prime parole del marito, pare sia stato un incidente: una caduta in casa, in cui la donna avrebbe sbattuto contro lo spigolo di una cassettiera. Siu, nome d’arte di Soukaina El Basri, è un’influencer che racconta la suadi modella e madre sui suoi profili social, riscuotendo un notevole successo. Il suo profilo Instagram conta più di 80mila follower: persone interessate alle sue giornate, con cui lei condivide consigli di bellezza e moda insieme alla sua famiglia.

Influencer in coma, il marito di Siu non ha ammesso nulla durante l'interrogatorio - Non ha ammesso nulla Jonathan Maldonato, il marito dell'influencer Soukania Laila El Basri, che si trova in coma ...polizia con l'... il marito violento che ha ridotto in fin di vita Siu IRENE FAMà E ...

L' influencer ferita al petto è in fin di vita . Il marito fermato per tentato omicidio - Soukaina El Basri, 30 anni, si trova ricoverata in terapia intensiva. Jonathan Maldonado, il marito, è stato arrestato nella notte e portato in carcere