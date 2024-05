Poche aree - troppi mezzi Carico e scarico merci manda in tilt Roma

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Camion sui marciapiedi a largo Fontanella Borghese, operatori che scaricano sulle strisce in mezzo a piazza del Parlamento. In via Bocca di Leone, alle 10 di mattina di un lunedì di metà maggio, i furgoni sono piazzati di fronte alle vetrine dei negozi ancora chiuse dove tra qualche istante consegneranno ciò che hanno ordinato. Scena che si ripete in via dei Condotti, tra il via vai incredulo dei turisti, in via Mario De' Fiori, e ancora in via Frattina, e a ridosso delle strisce pedonali di via Tomacelli. Per non parlare di piazza di Pietra dove ormai ogni mattina si fa fatica ad attraversare perfino a piedi, a causa dei furgoni che sbarrano le stradine lì intorno già piuttosto congestionate dal flusso di persone - soprattutto turisti - e dalle attività comali. Ma le stesse scene si ripetono in quartieri come Prati, Aurelio, Ostiense-Marconi, Eur. Da anni ormai ava in scena il brutto spettacolo del caos trasporto