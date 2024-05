Fed più pessimista sull’inflazione | le scommesse sulle prossime mosse

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 23 maggio 2024) La Federal Reserve conferma di esser rimasta delusa dall’andamento dell’inflazione e ribadisce che, probabilmente, un taglio dei tassi d’interesse USA slitterà più avanti, forse anche dopo il mese di settembre. E’ quanto emerge dai verbali dell’ultimo incontro di politica monetaria del FOMC, che sembrano sottolineare le considerazioni già espresse nell’ultimo periodo da vari membri della banca centrale americana, come il Governatore Walker, che martedì scorso ha affermato di voler vedere “diversi mesi” di dati positivi prima di votare a favore di un taglio. All’ultima riunione del 1° maggio, il FOMC ha votato all’unanimità di mantenere il tasso d’interesse di riferimento a breve termine in un intervallo compreso tra 5,25% e 5,5%, il livello più alto in 23 anni, stabile da luglio 2023. Banchieri delusi dall’inflazione Negli ultimi giorni, diversi membri del FOMC hanno ammesso di esser rimasti delusi dall’inflazione e, in effetti, anche le minutes del FOMC non dissimulano questo sentimento.