F1 - Sergio Perez | Trattativa in corso per il rinnovo in Red Bul - ma non ci penso

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sono trascorsi un paio di stagioni da quando il messicanoaveva fatto saltare il banco nel Principato di Monaco. La sua vittoria a Montecarlo lasciava pensare che per Max Verstappen non sarebbe stato semplice il confronto diretto con il messicano in Red Bull, ma da quel momento il rendimento di Checo è andato nettamente in discesa. Non è un caso che spesso e volentierisia stato al centro di chiacchiere di mercato, per via del confronto con Max, nettamente dominante per velocità e continuità. La scuderia di Milton Keynes, a questo proposito, sta prendendo tempo prima di decidere se prolungare o meno il contratto del messicano. Una conferma è arrivata proprio dal diretto interessato nell’appuntamento odierno con la stampa a Monaco, sede dell’ottavo round del Mondiale 2024 di F1. “Non si tratta di una percentuale o qualcosa del genere“, ha detto il messicano a GPblog. “Finché non firmi, non importa quanto sei vicino a farlo.

