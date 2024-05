Classifica Giro d’Italia 2024 | Pogacar ha quasi 8 minuti sul 2° - Tiberi saldamente in top5

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tadejrestaal comando dellagenerale del. La diciottesima tappa, con l’arrivo in volata a Padova, non ha rimescolato le carte per quanto riguarda le posizioni che contano in graduatoria e così il capitano della UAE Emirates indossa con agio la maglia rosa di leader della graduatoria. Il fuoriclasse sloveno ha un vantaggio siderale sui più immediati inseguitori: 7’42” sul colombiano Daniel Martinez e 8’04” sul britannico Geraint Thomas. Il nostro Antonioè eccellente quinto a 10’29” dalla vetta, in scia all’australiano Ben O’Connor (quarto a 9’47”) e davanti all’olandese Thymen Arensman (sesto a 11’10”). Filippo Zana nono, Lorenzo Fortunato undicesimo, Davide Piganzoli 13mo. Di seguito lagenerale delal termine della diciottesima tappa. Domani (venerdì 24 maggio) è prevista un’insidiosa frazione di 157 km da Mortegliano a Sappada, preludio al durissimo tappone alpino del Monte Grappa.

A Padova Merlier fa ambo e soffia il poker a Milan - A Padova Merlier fa ambo e soffia il poker a Milan - Volata furba e precisa di Merlier mentre Milan perdeva le ruote dei compagni di squadra. Solo secondo nel recupero comunque formidabile della maglia ciclamino ... cyclinside

Giro d’Italia, a Padova vince il belga Merlier, secondo posto per Jonathan Milan - giro d’Italia, a Padova vince il belga Merlier, secondo posto per Jonathan Milan - Se non vince, arriva secondo. Jonathan Milan non è riuscito a calare il poker nella tappa di Padova, si è dovuto accontentare del secondo posto alle spalle del belga Tim Merlier, a sua volta al second ... rtl

Classifica Giro d’Italia 2024, diciottesima tappa: Pogacar maglia rosa, Tiberi in top-5 - classifica giro d’Italia 2024, diciottesima tappa: Pogacar maglia rosa, Tiberi in top-5 - Tadej Pogacar resta saldamente al comando della classifica generale del giro d'Italia 2024. La diciottesima tappa, con l'arrivo in volata a Padova, non ha ... oasport