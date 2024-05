Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 23 maggio 2024) Saranno santi, lo studente morto a 15 anni beatificato danel 2020, e il beato Giuseppe Allamano, fondatore delle Missioni della Consolata. Il Pontefice, durante l’udienza al card. Marcello Semeraro, prefetto per le Cause dei Santi, ha autorizzato il Dicastero a promulgare i Decreti per ilattribuito all’intercessione del beato Giuseppe Allamano, sacerdote fondatore dell’Istituto delle Missioni della Consolata. Allamano è nato a Castelnuovo Don Bosco il 21 gennaio 1851 e morto a Torino il 16 febbraio 1926. Ildel «di» Nella stessa udienza,ha anche riconosciuto ilattribuito all’intercessione del beato, nato il 3 maggio 1991 a Londra e morto il 12 ottobre 2006 a Monza di leucemia.è considerato il «di», per la sua passione per l’informatica. A lui viene attribuita la frase pronunciata durante l’ultima fase della malattia: «L’Eucarestia è la mia autostrada per il paradiso».